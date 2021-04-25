У закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ, що на Одещині, знайшли тіла 4 людей. Усі загиблі – місцеві жителі.

За інформацією правоохоронців, трагічний інцидент трапився в одному із сіл Білгород-Дністровського району.

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У колодязі знайшли тіла 4 людей

Тіла 3 чоловіків та 1 жінки виявили сьогодні (25 квітня – 24 канал) в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ,

– йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено їхні особи, усі – місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

На місці події працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують усі обставини події. Також вони вирішують питання про її правову кваліфікацію.

Причини загибелі людей поліція поки не повідомляє.

Зверніть увагу! На Одещині, у селі Нерубайське в частково затопленому підземному колодязі 14 березня знайшли мертвого чоловіка. Ймовірно, це 26-річний одесит, якого шукали протягом 10 діб.

Інцидент трапився на території Плахтіївської ОТГ: дивіться карту