На Одещині застрелили відомого кримінального авторитета

7 червня 2021 , 16:40
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Джерело:

"Думская"

У місті Рені на Одещині застрелили Василь Паніогло – чоловік зазнав 2 вогнепальних поранень. Загиблого знають як кримінального авторитета на прізвисько "Паня".

Це трапилося приблизно о 16:30 годині 7 травня. Потерпілого госпіталізували, але згодом він помер у лікарні.

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Що відомо про вбивство

  • Напад здійснили біля готелю "Парма".
  • Зловмисник стріляв у груди та голову.
  • Про це журналістам розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах.
  • Офіційно цю подію в поліції Одещини поки не прокоментували. 
  • Як пише "Бессарабія Інформ", за рогом від місця нападу розташовується відділок поліції. 
  • Правоохоронці вже працюють на розі, де це трапилося. 


Василь Паніогло, якого застрелили на Одещині / Фото телеграм-каналу "Новини Одеса"

Що відомо про вбитого 

У 1990 та 2000 роках "Паня" був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько "Бухгалтер". А в момент загибелі Паніогло входив до кримінального угруповання Олега Попеску, який також відомий, як "Румун". Угруповання було своєрідним "південним крилом" банди "Бухгалтера".

Банда Маріянчука зробила кілька гучних замовних вбивств:

  • головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка,
  • голови одеського господарського суду Бориса Віхрова,
  • президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника,
  • соратників і друзів колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца – Сергія Варламова та Ігоря Свободи.
Зверніть увагу! 8 грудня 2020 року в Трускавці застрелили 50-річного чоловіка. Загиблий Зіновій Пристай у 90-х роках був кримінальним авторитетом.
Автор: Олександр Марчак