На Одещині застрелили відомого кримінального авторитета

У місті Рені на Одещині застрелили Василь Паніогло – чоловік зазнав 2 вогнепальних поранень. Загиблого знають як кримінального авторитета на прізвисько "Паня".

Це трапилося приблизно о 16:30 годині 7 травня. Потерпілого госпіталізували, але згодом він помер у лікарні.

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Що відомо про вбивство

Напад здійснили біля готелю "Парма".

Зловмисник стріляв у груди та голову.

Про це журналістам розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах.

Офіційно цю подію в поліції Одещини поки не прокоментували.

Як пише "Бессарабія Інформ", за рогом від місця нападу розташовується відділок поліції.

Правоохоронці вже працюють на розі, де це трапилося.



Василь Паніогло, якого застрелили на Одещині / Фото телеграм-каналу "Новини Одеса"

Що відомо про вбитого

У 1990 та 2000 роках "Паня" був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько "Бухгалтер". А в момент загибелі Паніогло входив до кримінального угруповання Олега Попеску, який також відомий, як "Румун". Угруповання було своєрідним "південним крилом" банди "Бухгалтера".

Банда Маріянчука зробила кілька гучних замовних вбивств:

головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка,

голови одеського господарського суду Бориса Віхрова,

президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника,

соратників і друзів колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца – Сергія Варламова та Ігоря Свободи.