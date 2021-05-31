Третє самогубство за тиждень: на Одещині застрелився військовослужбовець

31 травня 2021 , 08:47
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Джерело:

"7 канал Одесса"

Про суїцид у військовій частині на Одещині стало відомо ввечері 30 травня. Матрос строкової служби Ярослав Ганюченко застрелився під час зміни снарядів.

За попередньою інформацією, 21-річний матрос застрелився під час зміни нарядів. Його тіло знайшли у збройовій кімнаті.

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Що відомо про інцидент

  • Військовий застрелився в голову з автомата.
  • Інцидент стався 30 травня близько 17:20 на території військової частини в селищі Радісне Одеської області.
  • Ярослав Ганюченко за кілька днів до самогубства повернувся з відпустки.
  • Його призвали у 2020 році з Умані, він служив на посаді водія – електрика.
  • Товариші характеризують загиблого яку добру та неконфліктну людину.
  • Причини самогубства наразі невідомі.

Що відомо про попередні випадки самогубства

24 травня на Одещині застрелився прикордонник з табельної зброї в Інглезі. За однією з попередніх версій 41-річний чоловік скоїв самогубство через проблеми у сім'ї.

Зранку 28 травня у селі Тарутине на Одещині на себе наклав руки працівник Державної прикордонної служби. За інформацією ЗМІ, причина його вчинку криється у фінансових труднощах та борах.

Автор: Вікторія Андрєєва