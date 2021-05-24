Злочинців затримали під час отримання грошей 21 травня. А на наступний день суд вирішив взяти їх під варту без жодних альтернатив.
До теми Мільйони доларів, зброя та авто: що було в "общаку" затриманих "злодіїв у законі" з Дніпра
Що відомо про кримінальних елементів
- У Чорноморську була злочинна група, якою керував "смотрящий".
- Він отримав свій кримінальний статус від одного з "ворів в законі".
- Разом зі своїм спільником, який теж мав зв'язки з представниками регіонального криміналітету, вимагав гроші у мешканця Одещини.
- Сума боргу становила 2,5 тисячі доларів.
Речові докази передачі грошей / Фото Нацполіція
- Підприємець звернувся до правоохоронців.
- Кримінальних елементів затримали під час отримання грошей та відкрили справу за статтею про вимагання.
Затримання злочинців / Фото Нацполіція
- Того ж дня їм оголосили про підозру, а 22 травня – суд вже прийняв рішення про арешт злочинців.
- За скоєне криміналітету загрожує до 7 років ув'язнення.
Як відбувалось затримання злочинців: відео