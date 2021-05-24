Злочинців затримали під час отримання грошей 21 травня. А на наступний день суд вирішив взяти їх під варту без жодних альтернатив.

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Що відомо про кримінальних елементів

  • У Чорноморську була злочинна група, якою керував "смотрящий".
  • Він отримав свій кримінальний статус від одного з "ворів в законі".
  • Разом зі своїм спільником, який теж мав зв'язки з представниками регіонального криміналітету, вимагав гроші у мешканця Одещини.
  • Сума боргу становила 2,5 тисячі доларів.

криміналітет у Чорноморську вимагав гроші неіснуючого боргу
Речові докази передачі грошей / Фото Нацполіція

  • Підприємець звернувся до правоохоронців.
  • Кримінальних елементів затримали під час отримання грошей та відкрили справу за статтею про вимагання.

криміналітет у Чорноморську вимагав гроші неіснуючого боргу
Затримання злочинців / Фото Нацполіція

  • Того ж дня їм оголосили про підозру, а 22 травня – суд вже прийняв рішення про арешт злочинців.
  • За скоєне криміналітету загрожує до 7 років ув'язнення.

Як відбувалось затримання злочинців: відео

 