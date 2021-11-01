На Одещині затримали подружжя нелегалів із Придністров'я: переплили річку та були сухими

Прикордонники на Одещині спіймали подружжя нелегалів із Придністровського регіону Молдови. Щоб потрапити на територію України, ці люди приплили річку Дністер.

На те, що вони добре підготувалися до плавання, вказувала сухість їхнього одягу. Після переправи через річку вони перевдягнулися у вбрання, які мали в пакетах

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Мають хорошу фізичну форму

Затримали нелегалів прикордонники Білгород-Дністровського загону. Вони встановили, що "шукачі кращої долі" завернули свої речі в поліетиленові пакети, які щільно зав'язали.



Мокрі речі цієї пари / Фото Держприкордонслужби

Слід зазначити, що в затриманих, ймовірно, досить хороша фізична форма. Адже вони змогли переплисти річку в місці, де її ширина сягає майже 70 метрів, а глибина – подекуди навіть 20 метрів. Важливо й те, що в цей день температура була приблизно 10 градусів.

Затримані не мали з собою жодних документів, які засвідчували особу. Вони заявили службовцям, що живуть у Придністровському регіон Молдови без громадянства. Наразі намагаються встановити, яка була мета мандрівки цього подружжя.

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