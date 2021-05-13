Співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону затримали чоловіка, який нелегально перетнув кордон України та Молдови. Чоловік виявився злочинцем, який вже кілька років перебуває в міжнародному розшуку. Згодом його передали правоохоронцям Молдови.

Чоловіка затримали 12 травня в селі Нова Царичанка на Одещині. Він перебуває в розшуку Інтерполу від 2016 року.

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Прикордонники повідомили, що злочинець був засуджений судом Молдови.

Його визнали винним у скоєнні кількох злочинів.

Він скоїв "грабіж", "умисне нанесення тілесних ушкоджень", "хуліганство" та "крадіжку".

Зловмисник перетнув кордон України на автомобілі.

Щоб передати правоохоронцям Молдови, чоловіка відвезли до кордону.



Прикордонники передають злочинця молдавським правоохоронцям / Фото Держприкордонслужби