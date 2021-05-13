Прикордонники Одещини затримали розшукуваного Інтерполом злочинця: фото
Співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону затримали чоловіка, який нелегально перетнув кордон України та Молдови. Чоловік виявився злочинцем, який вже кілька років перебуває в міжнародному розшуку. Згодом його передали правоохоронцям Молдови.
Чоловіка затримали 12 травня в селі Нова Царичанка на Одещині. Він перебуває в розшуку Інтерполу від 2016 року.
До теми На Закарпатті затримали громадянина Словаччини, якого розшукував Інтерпол
Більше про затримання
- Прикордонники повідомили, що злочинець був засуджений судом Молдови.
- Його визнали винним у скоєнні кількох злочинів.
- Він скоїв "грабіж", "умисне нанесення тілесних ушкоджень", "хуліганство" та "крадіжку".
- Зловмисник перетнув кордон України на автомобілі.
- Щоб передати правоохоронцям Молдови, чоловіка відвезли до кордону.
Прикордонники передають злочинця молдавським правоохоронцям / Фото Держприкордонслужби
Поділитися новиною