Прикордонники Одещини затримали розшукуваного Інтерполом злочинця: фото

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Співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону затримали чоловіка, який нелегально перетнув кордон України та Молдови. Чоловік виявився злочинцем, який вже кілька років перебуває в міжнародному розшуку. Згодом його передали правоохоронцям Молдови.

Джерело:

Південне управління Держприкордонслужби

Чоловіка затримали 12 травня в селі Нова Царичанка на Одещині. Він перебуває в розшуку Інтерполу від 2016 року.

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Більше про затримання

  • Прикордонники повідомили, що злочинець був засуджений судом Молдови.
  • Його визнали винним у скоєнні кількох злочинів.
  • Він скоїв "грабіж", "умисне нанесення тілесних ушкоджень", "хуліганство" та "крадіжку".
  • Зловмисник перетнув кордон України на автомобілі.
  • Щоб передати правоохоронцям Молдови, чоловіка відвезли до кордону.


Прикордонники передають злочинця молдавським правоохоронцям / Фото Держприкордонслужби

Зверніть увагу! Прикордонники 8 травня затримали 2 молдаванок і росіянку. Вони незаконно перетнули кордон з Україною. Свій вчинок жінки пояснили тим, що хотіли потрапити в Одесу на море.

 