Вимагав 6 тисяч доларів: на Одещині затримали суддю за шахрайство

Під Одесою Державне бюро розслідувань викрило суддю з адвокатом, які брали хабар. Вони начебто мали позитивно вплинути на судову справу. Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі до 3 років.

Спочатку суддя та адвокат виманювали в чоловіка 700 тисяч гривень, а потім зменшили суму до 6 тисяч доларів (понад 163,6 тисяч гривень). Про подію стало відомим 9 липня.

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Обіцяв вплинути на справу

Раніше цивільна дружина громадянина вже зверталась до суду. Їй вдалось виграти справу. Але обвинувачений все одно не віддав борг у визначений термін. Тому вони з чоловіком знову звернулись до судді, щоб він поновив документ про виконання обов'язків порушника.



Раніше громадяни вигравали справу в суді / Фото Державного бюро розслідувань

Шахрайство за попередньою змовою

Працівники бюро розслідувань задокументували хабар у розмірі 3,5 тисячі доларів з боку судді. Адвоката ж затримали під час отримання решти – 2,5 тисячі доларів.



Суддю та адвоката затримали на гарячому / Фото Державного бюро розслідувань

Хабарників підозрюють у шахрайстві за попередньою змовою. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років.

Слідчі дії здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Державне бюро розслідувань.



Хабарникам загрожує до 3 років позбавлення волі / Фото Державного бюро розслідувань

Під Одесою викрили хабарників: суддю з адвокатом – дивіться відео