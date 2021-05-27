Автомобіль вилучили на штрафмайданчик. На порушника склали 4 протоколи про адміністративні порушення.

До теми Став дибки: у Санкт-Петербурзі автобус врізався у стовп і повис над землею – відео

Що відомо про інцидент

  • Нетверезим водієм виявився 31-річний житель Лиманської ОТГ.
  • Під час спілкування з правоохоронцями він ігнорував їхні законні вимоги, чіплявся за одяг та лаявся.
  • Також було очевидно, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
  • Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.
  • Усі порушення патрульні оформили в адміністративних документах.
  • Зокрема й протокол про злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.
  • Їх вже скерували до суду.
  • Порушнику доведеться сплатити близько 18 тисяч штрафу.