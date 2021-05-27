Автомобіль вилучили на штрафмайданчик. На порушника склали 4 протоколи про адміністративні порушення.
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Що відомо про інцидент
- Нетверезим водієм виявився 31-річний житель Лиманської ОТГ.
- Під час спілкування з правоохоронцями він ігнорував їхні законні вимоги, чіплявся за одяг та лаявся.
- Також було очевидно, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
- Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.
- Усі порушення патрульні оформили в адміністративних документах.
- Зокрема й протокол про злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.
- Їх вже скерували до суду.
- Порушнику доведеться сплатити близько 18 тисяч штрафу.