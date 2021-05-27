Був п'яний, без прав та кидався на копа: на мешканця Одещини виписали 4 адмінпротоколи

27 травня 2021 , 09:24
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Джерело:

Нацполіція

Порушника у Білгород-Дністровському районі помітив екіпаж патрульних. Старий "Москвич" рухався по дорозі з вимкненими фарами. Під час розмови з поліцейськими чоловік поводив себе не адекватно.

Автомобіль вилучили на штрафмайданчик. На порушника склали 4 протоколи про адміністративні порушення.

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Що відомо про інцидент

  • Нетверезим водієм виявився 31-річний житель Лиманської ОТГ.
  • Під час спілкування з правоохоронцями він ігнорував їхні законні вимоги, чіплявся за одяг та лаявся.
  • Також було очевидно, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
  • Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.
  • Усі порушення патрульні оформили в адміністративних документах.
  • Зокрема й протокол про злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.
  • Їх вже скерували до суду.
  • Порушнику доведеться сплатити близько 18 тисяч штрафу.
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Автор: Вікторія Андрєєва