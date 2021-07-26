Про це повідомила соцпрацівниця Діана Базіленко. Інцидент трапився в місті Білгород-Дністровський 23 липня.

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Грошей на утримання – не має

За словами авторки допису, жінка принесла дитину, оскільки їй потрібно віддавати кредит. Тому грошей на утримання малюка вона не має.

Коли запитали, для чого вона взяла цей кредит, матір сказала "погуляти з подругою…". Тоді жінці сказали, що вона не зможе отримувати матеріальну допомогу на дитину.

І тут найбільш абсурдне: моментально ця горе-мати змінила свою думку та вже передумала залишати дитину,

– додала Діана Базиленко.

Проте, жінка знову передумала. Тому все ж залишила дитину в службі

Зверніть увагу! У Новоград-Волинському районі жінка залишила без нагляду 4 дітей. Вона на тиждень поїхала відпочивати до друзів. Про це стало відомо, коли до поліції звернулася 14-річна донька зловмисниці. Жінка вже давно перебуває на обліку соціальних служб.