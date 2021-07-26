Жінка покинула малюка в соцслужбі на Одещині: взяла кредит на відпочинок

На Одещині жінка принесла до соцслужби свого 1-річного малюка та залишила. Вона це пояснила тим, що дитина заважає їй відробити кредит. Його вона брала, щоб "відпочивати" з подругою.

Про це повідомила соцпрацівниця Діана Базіленко. Інцидент трапився в місті Білгород-Дністровський 23 липня.

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Грошей на утримання – не має

За словами авторки допису, жінка принесла дитину, оскільки їй потрібно віддавати кредит. Тому грошей на утримання малюка вона не має.

Коли запитали, для чого вона взяла цей кредит, матір сказала "погуляти з подругою…". Тоді жінці сказали, що вона не зможе отримувати матеріальну допомогу на дитину.

І тут найбільш абсурдне: моментально ця горе-мати змінила свою думку та вже передумала залишати дитину,

– додала Діана Базиленко.

Проте, жінка знову передумала. Тому все ж залишила дитину в службі