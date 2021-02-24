Туші свиней і помираючі від голоду собаки: на Одещині знайшли тваринний "концтабір" – відео

Після скарг жителів міста Татарбунар на Одещині активісти організації "Відкриті клітки" виявили на місцевій фермі знущання над тваринами. Після звернення активістів до поліції, почали складати протокол на зоозахисників.

Тварини на фермі утримуються без ветеринарного нагляду, попри те, що деяких з них вирощують на забій для продажу м'яса.

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Які умови утримання тварин

В неналежних умовах на фермі утримують різні види тварин.

Трупи та шматки туш свиней розкидані по території, частина тварин закриті в приміщенні, а дві виснажені голодом собаки – на ланцюгу,

– написали в громадській організації "Відкриті клітки".

За словами зооактивістів, корови та свині на фермі знаходяться у фекаліях, які не прибирають. Також на фермі виявили телятко без матері, якому було всього кілька днів. А собаки породи приковані ланцюгом біля відер із замерзлою водою.

На території справді виявили й шматки туш свиней, які добре видно на відео активістки. Чому вони там розкидані – не пояснили.

Детальніше про власника ферми

За даними зоозахисників, фермер не має документів на тварин, землю та підприємницьку діяльність. Чоловік заробляє тим, що викупляє маленьких телят і перепродає їх на м’ясо. За останні роки на нього склали 22 адмінпротоколи за незаконну риболовлю.

Якою була реакція поліції

Активісти викликали правоохоронців для фіксування неналежних умов утримання тварин. По приїзду поліцейські почали складати протокол на активістів, який аргументували незаконним проникненням на ферму.

Дії зоозахисників

Активісти змогли забрати собак і їм вже надали ветеринарну допомогу. Інші тварини поки залишаються на фермі. Представники громадської організації "Відкриті клітки Україна" та локальні активісти, подали звернення до Держпродспоживслужби та в Екоінспекцію.

Обережно, відео 18+!

Ферма, де знущаються з тварин: відео