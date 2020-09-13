Правоохоронці 12 вересня знайшли тіло 21-річного іноземця, який зник три тижні тому. Відомо, що він відпочивав з друзями на яхті. Хлопець зник після того, як пірнув у воду.

Деталі трагедії

Правоохоронці заявили, що тіло іноземця знайшли біля берега у місті Чорноморськ, що розташоване майже за 30 кілометрів від Одеси. Про це повідомляє Чорноморське відділення поліції у фейсбуці.

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Наразі точну причину смерті у поліції не повідомляють, тіло хлопця вже направили на судово-медичну експертизу.

Тіло 21-річного хлопця, який зник три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі, пірнувши в воду, знайшли біля берега у місті Чорноморськ,

– мовиться у повідомленні.

За даним фактом відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок".