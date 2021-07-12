Шукали 3 дні: на Одещині знайшли тіло рибалки, який впав з човна у Дністрі

12 липня 2021 , 11:23
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Джерело:

фейсбук ДСНС Одещини

У Маяківській територіальній громаді на річці Дністер знайшли тіло рибалки. Чоловіка шукали впродовж трьох днів. Раніше повідомляли, що він плавав на човні і впав у воду.

 Рибалка зник 9 липня. Чоловіка знайшли через 2 дні – 11 числа. Його тіло вже витягнули на берег.

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Шукали 3 дні

10 липня рятувальникам вдалося обстежити 12 300 метрів квадратних дна та 18,5 кілометра берегової лінії.


Працівники ДСНС шукали тіло 3 дні / Фото з фейсбуку ДСНС Одещини

З дня зникнення працівники ДСНС Одещини обстежили 17 800 метрів квадратних дна та 31,5 кілометра берегової лінії. Чоловікові було 32 роки.


Рибалка зник 9 липня на Дністрі / Фото з фейсбуку ДСНС Одещини

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Автор: Олег Терещенко