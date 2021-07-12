Шукали 3 дні: на Одещині знайшли тіло рибалки, який впав з човна у Дністрі
12 липня 2021 , 11:23Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДСНС Одещини
У Маяківській територіальній громаді на річці Дністер знайшли тіло рибалки. Чоловіка шукали впродовж трьох днів. Раніше повідомляли, що він плавав на човні і впав у воду.
Рибалка зник 9 липня. Чоловіка знайшли через 2 дні – 11 числа. Його тіло вже витягнули на берег.
Актуально У Дніпрі пара орендувала катамаран і не повернулася: їх відшукали рятувальники
Шукали 3 дні
10 липня рятувальникам вдалося обстежити 12 300 метрів квадратних дна та 18,5 кілометра берегової лінії.
Працівники ДСНС шукали тіло 3 дні / Фото з фейсбуку ДСНС Одещини
З дня зникнення працівники ДСНС Одещини обстежили 17 800 метрів квадратних дна та 31,5 кілометра берегової лінії. Чоловікові було 32 роки.
Рибалка зник 9 липня на Дністрі / Фото з фейсбуку ДСНС Одещини
Нещасні випадки на водоймах
- У Харкові 10 липня втопився 16-річний хлопець. Він відпочивав разом із другом і мамою. Тіло загиблого витягли водолази.
- На відпочинку в Греції 8 липня потонула суддя з Черкащини. Жінка працювала на посаді з 2009 року.
- У Бердянську 8 липня під час шторму загинув чоловік. Він пішов купатися у морі.