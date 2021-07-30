Про це повідомили 30 липня. Тіло знайшли в річці Південний Буг у селі Дубнове.
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Що вказує на вбивство
Дослідження тіла показали, що в померлого були рвані рани обличчя, а також перелом кісток черепа. Це свідчить про насильницький характер смерті.
Ввечері того ж дня, коли помітили тіло, знайшли й транспорт вбитого. Mersedes Sprinter був за 6 кілометрів від Дубинове.
Коли він зник
55-річний чоловік виїхав на своєму авто з Одеси 25 липня. Після того, його ніхто не бачив. Про те, що його оголосили в розшук повідомили 29 липня.
Автомобіль вбитого Григорія Барабаша / Фото Нацполіції