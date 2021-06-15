Боєприпаси з морського дна дістає спецзагін водолазів-саперів. Усі снаряди – іржаві.

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Після того, як снаряди доправлять на сушу, їх знищать

Після того, як їх доставлять на сушу, ліквідацією займуться вибухотехніки. До робіт долучили 8 фахівців та 2 одиниці спецтехніки.

У ДСНС розповіли, що з 7 по 15 червня водолази обстежили 16 тисяч квадратних метрів морського дна. Сапери знайшли 49 снарядів калібру 75 міліметрів, 5 700 детонаторів. Загальна кількість знайдених вибухонебезпечних предметів перевищила 12 тисяч.

Дивіться фото з Одещини / Фото ДСНС:

У Львові на частини Високого муру знайшли під час реконструкції

Зазначимо, що у травні на цікаву знахідку натрапили у центрі Львова. Під час розкопок археологи знайшли частину Високого муру. Це вдалось виявити під час реконструкції площі Коліївщини.