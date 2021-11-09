Чоловік зник 7 листопада під час риболовлі на річці Дністер Маяківської територіальної громади Одеської області. Тіло знайшли близько 12 години 9 листопада.

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Знайшли бездиханне тіло

Рятувальники обстежили 1200 квадратних метрів дна річки, залучивши плавальний засіб та 6 людей, троє з яких – водолази.

Рибалку знайшли на відстані 20 метрів від берега. Водолази виявили тіло та витягнули його на берег.



Рибалку на Одещині знайшли мертвим / Фото ДСНС

Риба втопила чоловіка на Одещині

Ще один трагічний випадок на водоймі стався 1 вересня. Очевидці розповіли, що рибалка впіймав велику рибу, яка потягнула його під воду.

Після цього він, ймовірно, втратив рівновагу та потонув. Його тіло знайшли на глибині 5 метрів за 15 метрів від берега.