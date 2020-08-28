В Одеській області 23-річний молодик зґвалтував підлітка. Зловмисник погрожував дитині, аби той нікому не розповідав. Проте врешті-решт 12-річний хлопчик зізнався матері.

До поліції 23 серпня звернулась мати постраждалого. Вона повідомила, що її 12-річного сина зґвалтував односелець. Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Читайте також У Чернігові у вбиральні McDonald's зґвалтували школярку

Що розповіла мати підлітка

За її словами, подія трапилась на пасовищі, де зловмисник випасав худобу. Він кілька разів вдарив малого, а тоді зґвалтував його. Аби підліток нічого не розповідав, пригрозив йому фізичною розправою і відпустив.

Що відомо про ґвалтівника

Правоохоронці швидко знайшли зловмисника – це був мешканець села Іванівського району, де й проживав підліток. Виявилось, що ґвалтівник вже має кілька судимостей за майнові злочини.

Свою вину чоловік визнав. Тепер йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Триває досудове розлідування.



Правоохоронці допитують ґвалтівника / Фото Нацполіції

Ґвалтівник розповідає про скоєне, відео: