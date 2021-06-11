Службовці висадилися в місті Рені 11 червня. Про це розповіли анонімні джерела.

Теж у регіоні Мільйонні відкати: з'явились нові подробиці затримання відомого в Одесі активіста

Що відомо про цей десант

Очолює цю "делегацію" перший заступник голови Нацполіції генерал третього рангу Євген Коваль. Імена інших її членів невідомі.

За даними журналістів, правоохоронне відомство стурбоване погіршенням кримінальної ситуації в Придунав'ї. Ймовірно, це пов'язано з нещодавнім вбивством місцевого кримінального авторитета Василя Паніогло.

Через цю подію в поліції Ізмаїльського району можуть трапитися великі кадрові зміни. Зокрема, звільнення начальника районного кримінального розшуку.

Про яке вбивство мовиться

7 травня у місті Рені на Одещині застрелили Василя Паніогло.

Він також був відомий, як кримінальний авторитет на прізвисько "Паня".

Чоловік у різні роки був учасником двох відомих злочинних угруповань.

Напад на нього здійснили за рогом відділку поліції.



Василь Паніогло, якого застрелили на Одещині / Фото телеграм-каналу "Новини Одеса"