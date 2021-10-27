Про це повідомили 15 жовтня в європейській системі швидкого реагування по харчових продуктах (RASFF). Проте оприлюднили інформацію у Держпродспоживслужбі Одещини лише 27 жовтня.

Раніше В Україну завезли 4 тонни зараженої сальмонелою польської індички

Хто привіз цю курятину

Це пояснили тим, що на думку фахівців, небезпечна курятина могла з'явитися на прилавках магазинів Одеської області. Виробником птиці є компанія Cedrob S.A. Вона зареєстрована в містечку Цеханув, що в центральній частині Польщі.

Проте згодом її зберігала та експортувала AMP Logistika, що зареєстрована в місті Полонськ. Отримувачем зараженої курятини в Україні була компанія “Вінтер”, яка базується в Луцьку.

У чому полягає небезпека Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке спричиняють виявлені в курятині бактерії Salmonella Enteritidis. Передусім хвороба вражає травну систему та супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму. Іноді вона навіть призводить до сепсису та гнояків у внутрішніх органах.



Інформація взята з Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке спричиняють виявлені в курятині бактерії Salmonella Enteritidis. Передусім хвороба вражає травну систему та супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму. Іноді вона навіть призводить до сепсису та гнояків у внутрішніх органах.Інформація взята з Вікіпедії

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