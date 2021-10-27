Про це повідомили 15 жовтня в європейській системі швидкого реагування по харчових продуктах (RASFF). Проте оприлюднили інформацію у Держпродспоживслужбі Одещини лише 27 жовтня.
Раніше В Україну завезли 4 тонни зараженої сальмонелою польської індички
Хто привіз цю курятину
Це пояснили тим, що на думку фахівців, небезпечна курятина могла з'явитися на прилавках магазинів Одеської області. Виробником птиці є компанія Cedrob S.A. Вона зареєстрована в містечку Цеханув, що в центральній частині Польщі.
Проте згодом її зберігала та експортувала AMP Logistika, що зареєстрована в місті Полонськ. Отримувачем зараженої курятини в Україні була компанія “Вінтер”, яка базується в Луцьку.
У чому полягає небезпекаСальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке спричиняють виявлені в курятині бактерії Salmonella Enteritidis. Передусім хвороба вражає травну систему та супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму. Іноді вона навіть призводить до сепсису та гнояків у внутрішніх органах.
Інформація взята з Вікіпедії
Кілька схожих "сюрпризів" імпорту
- 18 жовтня повідомили, що до України з Румунії завезли небезпечну заморожену випічку. Річ у тім, що там був перевищений максимально допустимий рівень етилен оксиду. Її отримувала компанія "АТБ маркет".
- Виявили сальмонелу й у курятині, яку привезли з Польщі 16 вересня. Тоді заражене м'ясо отримало львівське підприємство. Воно одразу почало реалізовувати продукцію.
- Також фахівці про аналогічну небезпеку 2 червня. Тоді до України прибуло аж 6,5 тонни зараженої сальмонелою курятини. Найгіршим тоді було те, що частину зараженого м’яса вже встигли продати.