Однак кілька днів потому до журналістів звернувся чоловік, який розповів більше деталей про інцидент. Він наголосив, що наявна у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

Важливо Апарат МРТ затягнув жінку з інвалідністю: в Одесі обстеження закінчилося трагедією – фото

Як усе було насправді

21-річний Сергій Ніколін розповів, що того дня разом з родичкою привіз батька на діагностику. Але через недотримання правил безпеки та недогляд працівників центру сам зазнав тяжких травм.

Варто зауважити! Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що апарат МРТ "засмоктав" пацієнтку з інвалідністю.

Сергій заявив, що працівниці самі попросили його підвезти пацієнта до томографа.

Дівчина, яка там працювала, сама не знала, де стати. Взяв візок, під'їхав, але дещо ближче, і його одразу підхопило, а я опинився, мов під пресом,

– пригадав потерпілий.

Візок зачепив і родичку з лаборанткою, але ті відбулися легкими травмами. Батько Сергія не постраждав, бо вже виїхав з апарату. Натомість хлопця з пастки звільнили рятувальники. Для цього їм довелося злити рідкий гелій, який і створює магнітне поле.

Позиція клініки, де стався інцидент

У діагностичному центрі підкреслюють, що у травмах винні насамперед Сергій та його родичка.

Люди були проінструктовані повністю і підпис поставили, що їм роз'яснили всю техніку безпеки. Вона нам написала заяву, що попросила вибачення, претензій до нас не має,

– сказав юрист діагностичного центру Анатолій Богачев.

Натомість адвокатка потерпілого Наталія Чербаджі-Чебак наголошує, що жодного інструктажу не було. Адвокатка вже готує позов до діагностичного центру, а сам чоловік звернувся з заявою до поліції. Адже його травми потребують тривалого лікування.

Зверніть увагу! Фахівці, які багато років працюють з МРТ, кажуть, що саме працівники центру не дотрималися правил безпеки. До апарату зі звичайним візком навіть наближатися не можна.