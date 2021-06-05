Однак кілька днів потому до журналістів звернувся чоловік, який розповів більше деталей про інцидент. Він наголосив, що наявна у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.
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Як усе було насправді
21-річний Сергій Ніколін розповів, що того дня разом з родичкою привіз батька на діагностику. Але через недотримання правил безпеки та недогляд працівників центру сам зазнав тяжких травм.
Сергій заявив, що працівниці самі попросили його підвезти пацієнта до томографа.
Дівчина, яка там працювала, сама не знала, де стати. Взяв візок, під'їхав, але дещо ближче, і його одразу підхопило, а я опинився, мов під пресом,
– пригадав потерпілий.
Візок зачепив і родичку з лаборанткою, але ті відбулися легкими травмами. Батько Сергія не постраждав, бо вже виїхав з апарату. Натомість хлопця з пастки звільнили рятувальники. Для цього їм довелося злити рідкий гелій, який і створює магнітне поле.
Позиція клініки, де стався інцидент
У діагностичному центрі підкреслюють, що у травмах винні насамперед Сергій та його родичка.
Люди були проінструктовані повністю і підпис поставили, що їм роз'яснили всю техніку безпеки. Вона нам написала заяву, що попросила вибачення, претензій до нас не має,
– сказав юрист діагностичного центру Анатолій Богачев.
Натомість адвокатка потерпілого Наталія Чербаджі-Чебак наголошує, що жодного інструктажу не було. Адвокатка вже готує позов до діагностичного центру, а сам чоловік звернувся з заявою до поліції. Адже його травми потребують тривалого лікування.