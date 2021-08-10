Водій BMW також наїхав на зупинку громадського транспорту. Аварія трапилась орієнтовно 10 серпня.
До теми У страшній ДТП біля Обухова загинула 1-річна дитина: машини зім'яло – фото
В Одесі посеред вулиці зіткнулись кілька автомобілі
У поліції розповіли, що за попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Фонтанська дорога, не впорався з керуванням. Саме тому зіткнувся з автомобілями Skoda, Audi, BMW.
Після цього він заїхав на зупинку громадського транспорту.
Внаслідок аварії до лікарні потрапив водій BMW,
– повідомили патрульні.
Поліція в коментарі 24 каналу повідомила, що наразі ще з'ясовують обставини ДТП. За непідтвердженою інформацією ЗМІ, також постраждали дві жінки, які перебували на зупинці. Також ЗМІ повідомили, посилаючись на слова одного з очевидців, що водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп'яніння.
У Одесі зіткнулись кілька автомобілів, постраждав один водій / Фото Odessa.online
Останні ДТП в Україні: коротко
- У селі Рудники 8 серпня трапилась смертельна ДТП – невідомий водій збив 46-річного чоловіка. Постраждалий загинув на місці аварії.
- 9 серпня в окупованому Донецьку на одному із перехресть трапилася жахлива ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги. Очевидці розповіли, що в ДТП зі швидкою винен інший учасник інциденту – мікроавтобус, який не пропустив автівку швидкої допомоги на перехресті. В аварії загинули фельдшер і пацієнт.
- Вночі 9 серпня у Вінницькій області сталася страшна аварія. За попередньою інформацією, легковик Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока. 20-річна вагітна пасажирка мотоблока зазнала травм, від яких померла у лікарні. Водій авто та його пасажирка зазнали незначних травм.