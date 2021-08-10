У Одесі зіткнулось 4 авто, одне влетіло в зупинку: є постраждалий

У Одесі 10 серпня на вулиці Фонтанська дорога трапилась аварія за участі 4 автомобілів. Попередньо поліція з'ясувала, що водій BMW не впорався з керуванням.

Водій BMW також наїхав на зупинку громадського транспорту. Аварія трапилась орієнтовно 10 серпня.

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В Одесі посеред вулиці зіткнулись кілька автомобілі

У поліції розповіли, що за попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Фонтанська дорога, не впорався з керуванням. Саме тому зіткнувся з автомобілями Skoda, Audi, BMW.

Після цього він заїхав на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок аварії до лікарні потрапив водій BMW,

– повідомили патрульні.

Поліція в коментарі 24 каналу повідомила, що наразі ще з'ясовують обставини ДТП. За непідтвердженою інформацією ЗМІ, також постраждали дві жінки, які перебували на зупинці. Також ЗМІ повідомили, посилаючись на слова одного з очевидців, що водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп'яніння.

У Одесі зіткнулись кілька автомобілів, постраждав один водій / Фото Odessa.online

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