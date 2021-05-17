Вилізли у вікно та просили допомоги у сусідів: в Одесі врятували дітей з неблагополучної сім’ї

Читать новость на русском

Інцидент стався вночі на 17 травня. Двоє дітей вилізли у вікно з квартири на Молдованці. Вони пішли до сусідів просити допомоги. Ті, своєю чергою, звернулись до Служби у справах дітей та поліції.

Джерело:

фейсбук Юлії Нікандрової

Дорослі подзвонили напряму очільниці департаменту ОДА. Спільно з правооїоронцями вони врятували 3 малюків.

До теми Виглядала неадекватною: в Одесі перехожих шокувала поведінка жінки з немовлям – відео

Що відомо про інцидент

Напередодні батьки 3 дітей закрили їх у квартирі в Приморському районі та пішли в невідомому напрямку.

Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. Поки добиралися до райвідділу, по дорозі зустріли горе-батьків з третьою дитиною,
– повідомила начальниця Служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова.

Правоохоронці одразу доставили батьків до відділення поліції.

Який стан дітей

  • Новини невтішні: стан усіх 3 дітей запущений.
  • В сім'ї проживало двоє дівчат та хлопчик.
  • У молодшої дитини – рани на шиї та під оком.
  • До поліції викликали ще й бригаду медиків.
  • Правоохоронці перевірили умови, в яких жили діти. Начальниця Служби у справах дітей коротко підрезюмувала, що то є пекло.
Зверніть увагу! За тиждень з 10 по 16 травня у Приморському районі Одеси Служба у справах дітей врятували 17 неповнолітніх з неблагополучних сімей.