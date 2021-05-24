Шукали вибухівку в суді: в Одесі трапилося чергове "замінування"

24 травня 2021 , 13:37
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Джерело:

Поліція Одещини

Поліції Одеси повідомили про замінування суду Приморського району міста. Туди одразу направили фахівців, однак жодної вибухівки не знайшли.

Про замінування будівлі на вулиці Балківській повідомили приблизно о 15 годині. Хто це зробив невідомо.

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На місце одразу відправили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу та кінологів.
Також до суду приїхали працівники ДСНС.

Вони обшукали всю будівлю суду та нічого не знайшли. Тому згодом правоохоронці повідомили про закінчення перевірки.

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Автор: Олександр Марчак