Шукали вибухівку в суді: в Одесі трапилося чергове "замінування"

Поліції Одеси повідомили про замінування суду Приморського району міста. Туди одразу направили фахівців, однак жодної вибухівки не знайшли.
Про замінування будівлі на вулиці Балківській повідомили приблизно о 15 годині. Хто це зробив невідомо.
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На місце одразу відправили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу та кінологів.
Також до суду приїхали працівники ДСНС.
Вони обшукали всю будівлю суду та нічого не знайшли. Тому згодом правоохоронці повідомили про закінчення перевірки.
Інші гучні фейкові замінування
- До поліції 5 травня зателефонував чоловік, який повідомив про вибухівку у приміщенні Верховної Ради. Жодної бомби там не знайшли, а мінувальника згодом затримали.
- На електронну пошту школи в Броварах 18 травня надіслали лист про нібито наявність у приміщенні закладу вибухівки. Педагоги одразу викликали працівників екстрених служб, а також почали виводити дітей з будівлі. Вибухівки там не було.
- Ввечері 6 травня комунальникам довелося зачиняти на вхід та вихід один з вестибюлів станції метро "Хрещатик". Це трапилося через повідомлення про вибухівку, яку там так і не знайшли.