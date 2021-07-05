Одесу знову затопило: в регіоні оголосили штормове попередження

Негода знов прийшла на Одещину. Потужна злива та шквальний вітер підтопила вулиці та повалила дерева. Рятувальники оголосили штормове попередження.

За прогнозом синоптиків, негода на Одещині вируватиме протягом 5 липня. В усій області очікується гроза.

Важливо Прогноз погоди на 5 липня: грози не відступлять, але буде тепло

Наслідки негоди в Одесі

Через сильні дощі у місті затопило низку вулиць. Зокрема, машини плавають вулицями:

Водопровідна,

Балківська,

Середньофонтанська,

Армійська,

Інглезі,

Приморська,

Мельницька.

Центр міста також заблокувала негода. Деякий громадський транспорт змінив маршрут. До прикладу:

тролейбус №8 скорочений до вулиці Хімічної;

на трамвайному маршруті №20 працює маршрутне таксі.

Якою буде погода в Одесі

На Одещині протягом 5 липня очікується дощ, гроза і вітер 9 – 14 метрів на секунду. Видимість на дорогах під час дощу 1 – 2 кілометра.

Грози полонили Україну

5 липня синоптики обіцяють мінливу хмарність. В Україні попереджають про грози та дощі. Вітер переважно північно-східний 5 – 10 метрів на секунду. Температура складатиме +24...+29 градусів.

В Одесі очікується дощ, гроза і вітер 9 – 14 м\с. В Одеській області - вдень сильний дощ і гроза.

На автошляхах області видимість під час дощу 1 – 2 км.