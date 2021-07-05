Одесу знову затопило: в регіоні оголосили штормове попередження
Джерело:Укргідрометцентр
Негода знов прийшла на Одещину. Потужна злива та шквальний вітер підтопила вулиці та повалила дерева. Рятувальники оголосили штормове попередження.
За прогнозом синоптиків, негода на Одещині вируватиме протягом 5 липня. В усій області очікується гроза.
Важливо Прогноз погоди на 5 липня: грози не відступлять, але буде тепло
Наслідки негоди в Одесі
Через сильні дощі у місті затопило низку вулиць. Зокрема, машини плавають вулицями:
- Водопровідна,
- Балківська,
- Середньофонтанська,
- Армійська,
- Інглезі,
- Приморська,
- Мельницька.
Центр міста також заблокувала негода. Деякий громадський транспорт змінив маршрут. До прикладу:
- тролейбус №8 скорочений до вулиці Хімічної;
- на трамвайному маршруті №20 працює маршрутне таксі.
Якою буде погода в Одесі
На Одещині протягом 5 липня очікується дощ, гроза і вітер 9 – 14 метрів на секунду. Видимість на дорогах під час дощу 1 – 2 кілометра.
Грози полонили Україну
5 липня синоптики обіцяють мінливу хмарність. В Україні попереджають про грози та дощі. Вітер переважно північно-східний 5 – 10 метрів на секунду. Температура складатиме +24...+29 градусів.
В Одесі очікується дощ, гроза і вітер 9 – 14 м\с. В Одеській області - вдень сильний дощ і гроза.
На автошляхах області видимість під час дощу 1 – 2 км.