Жінка звернулась до поліції. Вимагача затримали під час отримання другої частини грошей.
До теми На Одещині затримали "смотрящого" та його спільника: вони вимагали сплатити неіснуючий борг
Що відомо про здирництво
- 44-річний чоловік вимагав гроші за "безпеку" її бізнесу.
- У разі невиконання – погрожував розправою та знищенням її майна.
Речові докази / Фото Нацполіція
- Жителька Одеси звернулася до правоохоронців.
- Вони затримали вимагача 3 червня від час отримання грошей.
Вилучені кошти / Фото Нацполіція
- Поліцейські також провели обшуки за місцем проживання та знайшли докази.
- Зараз вирішують питання про оголошення про підозру.
- За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Затримання активіста, що вимагав гроші: відео
Додаткова інформація про активіста
Як повідомляє "Думская", активістом-здирником є Євген Резвушкін, лідер організації «Автомайдан Одеса». Він також має приватну охоронну фірму "Варта міста". Зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівників поліції.
Випадок з вимаганням грошей – не єдиний. Чоловік вимагав 15 тисяч гривень від підприємця, який має незаконний зал гральних автоматів. Крім того, Резвушкін фігурує у справі про розграбування царського скіфського кургану в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області.