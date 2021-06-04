В Одесі активіст вимагав 80 тисяч гривень за "кришування" бізнесу

Керівник громадської організації в Одесі вимагав у підприємиці плату за "кришування" бізнесу. Такса становила 80 тисяч гривень на місяць.

Жінка звернулась до поліції. Вимагача затримали під час отримання другої частини грошей.

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Що відомо про здирництво

44-річний чоловік вимагав гроші за "безпеку" її бізнесу.

У разі невиконання – погрожував розправою та знищенням її майна.



Речові докази / Фото Нацполіція

Жителька Одеси звернулася до правоохоронців.

Вони затримали вимагача 3 червня від час отримання грошей.



Вилучені кошти / Фото Нацполіція

Поліцейські також провели обшуки за місцем проживання та знайшли докази.

Зараз вирішують питання про оголошення про підозру.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Затримання активіста, що вимагав гроші: відео

Додаткова інформація про активіста

Як повідомляє "Думская", активістом-здирником є Євген Резвушкін, лідер організації «Автомайдан Одеса». Він також має приватну охоронну фірму "Варта міста". Зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівників поліції.

Випадок з вимаганням грошей – не єдиний. Чоловік вимагав 15 тисяч гривень від підприємця, який має незаконний зал гральних автоматів. Крім того, Резвушкін фігурує у справі про розграбування царського скіфського кургану в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області.