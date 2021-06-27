Так, на пляжі "Ланжерон" ще зранку не було де покласти рушника. У неділю людей тут дуже багато.

До речі Стихія обвалилася на Одесу: місто біля моря пішло під воду – відео, фото

Пляжі заповнені, попри те, що напередодні Одесу захопила негода.

Напередодні Одесу затопило