Так, на пляжі "Ланжерон" ще зранку не було де покласти рушника. У неділю людей тут дуже багато.

До речі Стихія обвалилася на Одесу: місто біля моря пішло під воду – відео, фото

Пляжі заповнені, попри те, що напередодні Одесу захопила негода.

Напередодні Одесу затопило

  • Ввечері 26 червня в Одесі була сильна злива з грозою. У результаті місто "попливло".
  • Дощ залив прибережний район Аркадія. Тутешні вулиці та сходи перетворилися на гірські річки.
  • У місті вдарила гроза, а на небі почали з'являтися блискавки. За одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.
  • Також через негоду кілька літаків не змогли приземлитися. Мовиться про SkyUp, МАУ, Ryanair, Turkish Airlines.  

Дивіться відео, як Одесі "пливе":