В Одесі аншлаг: затори по дорозі на море перетворились на переповнені пляжі
27 червня 2021 , 12:59Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
В Одесі 27 червня пляжі переповнені відпочивальниками. При цьому про карантинні обмеження, зокрема, дистанцію чи маски, ніхто не чув.
Так, на пляжі "Ланжерон" ще зранку не було де покласти рушника. У неділю людей тут дуже багато.
До речі Стихія обвалилася на Одесу: місто біля моря пішло під воду – відео, фото
Пляжі заповнені, попри те, що напередодні Одесу захопила негода.
Напередодні Одесу затопило
- Ввечері 26 червня в Одесі була сильна злива з грозою. У результаті місто "попливло".
- Дощ залив прибережний район Аркадія. Тутешні вулиці та сходи перетворилися на гірські річки.
- У місті вдарила гроза, а на небі почали з'являтися блискавки. За одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.
- Також через негоду кілька літаків не змогли приземлитися. Мовиться про SkyUp, МАУ, Ryanair, Turkish Airlines.
Дивіться відео, як Одесі "пливе":