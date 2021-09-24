В Одесі авто налетіло на пилку трактора: відео моменту аварії

В Одесі легковий автомобіль на швидкості врізався в пилку трактора. Як наслідок, практично відрізало частину мотора.

Аварія трапилася на вулиці Водопровідній о 12:50. Зіткнення з пилкою зняв відеореєстратор автомобіля поряд.

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Пасажирка вдарилась головою

У підписі до ролика зазначили, що постраждала тільки пасажирка автомобіля. Вона вдарилася головою об лобове скло. Проте невідомо, яких травм вона зазнала.

На відео видно, що легковик їхав не надто швидко, проте він взагалі не гальмував. Тому швидкості було достатньо, щоб спричинити карколомну аварію.

Легковик влітає на пилку трактора: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"

Інша аварія в цей день

На Харківщині 24 вересня з вантажівки почали падати дерев'яні колоди. Вони посипалися на бус, який їхав позаду.

Через це мікроавтобус злетів із дороги в кювет. На місце одразу викликали правоохоронців і швидку допомогу.