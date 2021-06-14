ДТП трапилася приблизно о 3 годині ночі 14 червня. Внаслідок аварії загинула пасажирка, якій було 22 роки. Ще 2 людей госпіталізували.
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- Автомобіль рухався вулицею Чорноморського Козацтва.
- Чоловік, який був за кермом не впорався з керуванням.
- Госпіталізували водія та ще 1 пасажирку.
- В якому вони наразі стані – невідомо.
- Зараз слідчі з'ясовують обставини трагедії.
- На фото з місця видно, що авто сильно понівечене.
- Зокрема, повністю зім'ятий мотор зі сторони пасажирки.
- Ймовірно, саме в цьому місці було зіткнення з деревом.
Автомобіль, який перекинувся від удару об дерево Одесі / Фото Патрульної поліції Одещини