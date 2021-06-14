ДТП трапилася приблизно о 3 годині ночі 14 червня. Внаслідок аварії загинула пасажирка, якій було 22 роки. Ще 2 людей госпіталізували.

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Більше про цю аварію

  • Автомобіль рухався вулицею Чорноморського Козацтва.
  • Чоловік, який був за кермом не впорався з керуванням.
  • Госпіталізували водія та ще 1 пасажирку.
  • В якому вони наразі стані – невідомо.
  • Зараз слідчі з'ясовують обставини трагедії.
  • На фото з місця видно, що авто сильно понівечене.
  • Зокрема, повністю зім'ятий мотор зі сторони пасажирки.
  • Ймовірно, саме в цьому місці було зіткнення з деревом.

Перекинувся автомобіль ДТП Аварія Одеса Суворовський район
Автомобіль, який перекинувся від удару об дерево Одесі / Фото Патрульної поліції Одещини