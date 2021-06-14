В Одесі авто перекинулось від удару об дерево: загинула 22-річна пасажирка – фото

14 червня 2021 , 11:32
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Джерело:

Патрульна поліція Одещини

В Суворовському районі Одеси автомобіль Daewoo Nubira в'їхав у дерево та перекинувся. Транспорт був сильно пошкоджений, тому це призвело до трагічних наслідків.

ДТП трапилася приблизно о 3 годині ночі 14 червня. Внаслідок аварії загинула пасажирка, якій було 22 роки. Ще 2 людей госпіталізували.

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Більше про цю аварію

  • Автомобіль рухався вулицею Чорноморського Козацтва.
  • Чоловік, який був за кермом не впорався з керуванням.
  • Госпіталізували водія та ще 1 пасажирку.
  • В якому вони наразі стані – невідомо.
  • Зараз слідчі з'ясовують обставини трагедії.
  • На фото з місця видно, що авто сильно понівечене.
  • Зокрема, повністю зім'ятий мотор зі сторони пасажирки.
  • Ймовірно, саме в цьому місці було зіткнення з деревом.


Автомобіль, який перекинувся від удару об дерево Одесі / Фото Патрульної поліції Одещини

Зверніть увагу! Вранці у понеділок, 14 червня, в Одесі сталася смертельна ДТП також на вулиці Середньофонтанській. Автомобіль BMW  влетів у стовп і його розірвало на дві частини.
Автор: Олександр Марчак