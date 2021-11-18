В Одесі авто пожежників влетіло у МАФ і знесло термінал: відео моменту аварії

На вулиці Вільямса в Одесі 18 листопада пожежний автомобіль влетів у придорожній МАФ. Точку продажу тютюнових виробів врятував лише термінал, який стояв поряд.

Тому будку зачепило не сильно та люди не постраждали. Згодом рятувальники розповіли журалістам детальніше про цю аварію.

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Хто спричинив аварію

У ДСНС Одещини повідомили, що сталася ДТП, о 12:44. Там зазначили, що рятувальний автомобіль якраз їхав гасити пожежу на вулиці Ільфа і Петрова. Тому в ньому були ввімкнені проблискові маячки.

Момент аварії з пожежним авто: дивіться відео

Аварію спричинив легковик Hyundai Sonata, який різко почав повертати на перехресті. На відео аварії помітно, що він практично перекрив дорогу. Проте рятувальники встигли зреагувати на маневр і уникнули жорсткого зіткнення.

Наслідки аварії на вулиці Вільямса в Одесі: дивіться відео

На відео, які зняли вже після аварії помітно, що термінал не лише повалили. Він був притиснутий до землі та трішки деформувався.

Пожежники влетіли у МАФ / Фото "7 каналу" та скриншоти 24 каналу

Інша аварія з автомобілем ДСНС

15 серпня в ДТП потрапило авто рятувальників міста Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Це також сталося через інший автомобіль, який скоїв різкий маневр.

Щоб уникнути зіткнення, водій пожежного авто почав різко гальмувати. Це призвело до жорсткого перекидання, де постраждали кілька співробітників рятувальної служби.