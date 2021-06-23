Трагедія сталася зранку 23 червня. Померлій було приблизно 84 роки (народилася в 1937 році).

Інший випадок У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів



Двір, де літня жінка стрибнула з балкона / Фото телеграм "7 канал"

Де була записка

Пенсіонерка вистрибнула з балкона 9 поверху.

Тому після падіння бабця одразу померла від отриманих травм.

Згодом слідчі виявили документи загиблої.

Якраз серед них була захована передсмертна записка.

Однак, що в ній було написано – невідомо.

Правоохоронці вважають, що це було самогубством.



Тіло жінки, яка стрибнула з багатоповерхівки в Одесі / Фото телеграм "7 канал"

Зверніть увагу! В Одесі на проспекті Небесної сотні 15 червня літній чоловік хотів накласти на себе руки. Він планував стрибнути з власного балкона. Однак його зупинили рятувальники. Під час порятунку чоловік опирався.