Трагедія сталася зранку 23 червня. Померлій було приблизно 84 роки (народилася в 1937 році).

Інший випадок У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів

Стрибнула бабця в Одесі з балкона залишила записку
Двір, де літня жінка стрибнула з балкона / Фото телеграм "7 канал" 

Де була записка

  • Пенсіонерка вистрибнула з балкона 9 поверху.
  • Тому після падіння бабця одразу померла від отриманих травм.
  • Згодом слідчі виявили документи загиблої.
  • Якраз серед них була захована передсмертна записка.
  • Однак, що в ній було написано – невідомо.
  • Правоохоронці вважають, що це було самогубством. 

Стрибнула бабця в Одесі з балкона залишила записку
Тіло жінки, яка стрибнула з багатоповерхівки в Одесі / Фото телеграм "7 канал"