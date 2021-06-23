В Одесі бабуся стрибнула з багатоповерхівки: залишила передсмертну записку – фото

23 червня 2021 , 16:31

Джерело:

Поліція Одещини

На вулиці Армійській в Одесі літня жінка вистрибнула з балкона багатоповерхового будинку. При огляді місця трагедії, виявили її передсмертну записку.

Трагедія сталася зранку 23 червня. Померлій було приблизно 84 роки (народилася в 1937 році).

Інший випадок У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів


Двір, де літня жінка стрибнула з балкона / Фото телеграм "7 канал" 

Де була записка

  • Пенсіонерка вистрибнула з балкона 9 поверху.
  • Тому після падіння бабця одразу померла від отриманих травм.
  • Згодом слідчі виявили документи загиблої.
  • Якраз серед них була захована передсмертна записка.
  • Однак, що в ній було написано – невідомо.
  • Правоохоронці вважають, що це було самогубством. 


Тіло жінки, яка стрибнула з багатоповерхівки в Одесі / Фото телеграм "7 канал"

Зверніть увагу! В Одесі на проспекті Небесної сотні 15 червня літній чоловік хотів накласти на себе руки. Він планував стрибнути з власного балкона. Однак його зупинили рятувальники. Під час порятунку чоловік опирався. 