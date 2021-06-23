В Одесі бабуся стрибнула з багатоповерхівки: залишила передсмертну записку – фото

На вулиці Армійській в Одесі літня жінка вистрибнула з балкона багатоповерхового будинку. При огляді місця трагедії, виявили її передсмертну записку.
Трагедія сталася зранку 23 червня. Померлій було приблизно 84 роки (народилася в 1937 році).
Інший випадок У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів
Двір, де літня жінка стрибнула з балкона / Фото телеграм "7 канал"
Де була записка
- Пенсіонерка вистрибнула з балкона 9 поверху.
- Тому після падіння бабця одразу померла від отриманих травм.
- Згодом слідчі виявили документи загиблої.
- Якраз серед них була захована передсмертна записка.
- Однак, що в ній було написано – невідомо.
- Правоохоронці вважають, що це було самогубством.
Тіло жінки, яка стрибнула з багатоповерхівки в Одесі / Фото телеграм "7 канал"