В Одесі у багатоповерхівці обірвався ліфт: є постраждалі – відео

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Зранку 28 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення про обрив ліфту у жилому будинку. Інцидент стався у житловому комплексі "Академмістечку" на вулиці Говорова, 10Г.

Джерело:

ДСНС

Рятувальники на місці події допомогли відкрити двері ліфту. На щастя, усі змогли вийти з кабіни самостійно.

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Що відомо про обрив ліфту

  • Надзвичайна подія сталася о 8 ранку, коли мешканці масово збиралися на рботу.

Надзвичайники поспішають до місця аварії: відео

  • Трос ліфту обірвався, коли він вже спустився на 1 поверх.
  • Кабіна ліфту полетіла в низ лфітової шахти на висоту близько 7 метрів.
  • Працівники ДСНС визволили 8 чоловіків віком від 20 до 30 років. Вони змогли самостійно вийти з ліфту.

Медики оглядають потерпілих: відео

 