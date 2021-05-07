В Одесі бандити вимагали по 400 доларів на місяць у підприємця за "кришування"

Нацполіція в Одесі затримала групу злочинців, яка вимагала гроші у приватного підприємця. Правопорушники раніше вже притягалися до відповідальності за тяжкі злочини.
У поліції відкрили кримінальне провадження за вимагання грошей. Наразі вони у слідчому ізоляторі.
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Що відомо про злочинців
- Вимагали гроші двоє жителів Суворівського району 27-ми та 33-х років.
- Чоловіки вважали себе кримінальними авторитетами, яким підприємець мав платити щомісячну "данину" за "кришування".
Речові докази отримання "данини" / Фото Нацполіція
- Вони погрожували йому насильством та знищенням майна, якщо той відмовиться платити вчасно.
- Тоді підприємець звернувся до поліції.
- Протягом 2 місяців він співпрацював з правоохоронцями, які збирали доказу у цьому злочині.
- Вони документували факти отримання грошей.
- Поліцейські викрили зловмисників 5 травня спільно зі спецпризначенцями.
Затримання злочинців / Фото Нацполіція
Яка відповідальність передбачена законом
- Дії правопорушників слідством кваліфіковані як вимагання.
- Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення про підозру у злочині.
- У правопорушників вилучили кошти, якими вони заволоділи злочинним шляхом, та інші речові докази.
- За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Як проходило затримання: відео