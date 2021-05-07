В Одесі бандити вимагали по 400 доларів на місяць у підприємця за "кришування"

7 травня 2021 , 14:35
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Джерело:

Нацполіція

Нацполіція в Одесі затримала групу злочинців, яка вимагала гроші у приватного підприємця. Правопорушники раніше вже притягалися до відповідальності за тяжкі злочини.

У поліції відкрили кримінальне провадження за вимагання грошей. Наразі вони у слідчому ізоляторі.

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Що відомо про злочинців

  • Вимагали гроші двоє жителів Суворівського району 27-ми та 33-х років.
  • Чоловіки вважали себе кримінальними авторитетами, яким підприємець мав платити щомісячну "данину" за "кришування".


Речові докази отримання "данини" / Фото Нацполіція

  • Вони погрожували йому насильством та знищенням майна, якщо той відмовиться платити вчасно.
  • Тоді підприємець звернувся до поліції.
  • Протягом 2 місяців він співпрацював з правоохоронцями, які збирали доказу у цьому злочині.
  • Вони документували факти отримання грошей.
  • Поліцейські викрили зловмисників 5 травня спільно зі спецпризначенцями.


Затримання злочинців / Фото Нацполіція

Яка відповідальність передбачена законом

  • Дії правопорушників слідством кваліфіковані як вимагання.
  • Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення про підозру у злочині.
  • У правопорушників вилучили кошти, якими вони заволоділи злочинним шляхом, та інші речові докази.
  • За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як проходило затримання: відео

Автор: Вікторія Андрєєва