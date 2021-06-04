Сувенір замість 500 гривень: в Одесі банкомат видав жінці несправжні гроші

В одному з банкоматів Одеси дівчина отримала фальшиву купюру. Казус ситуації у тому, що це не була підробка, зроблена "під справжню", а просто – сувенірні гроші для розіграшів.

Ситуацією дівчина поділилася зі ЗМІ і надала відповідне фото. Вона розповіла, що купюру начебто отримала у банкоматі "Приватбанку".

Смішне У Росії школярам за успіхи в олімпіаді подарували майонез і кетчуп

Довести, що гроші з банкомату – неможливо

"Щасливиця" із сувенірними грішми зателефонувала на гарячу лінію банку і пояснила ситуацію. Там їй відповіли, що необхідно оформити письмове звернення. Ймовірно, їй повернуть гроші.

Втім, довести те, що цей папірець видали саме у банкоматі, а не деінде – буде вкрай важко, якщо і взагалі – неможливо.

У дописі ЗМІ зазначають, що про подібний випадок новини доходили з Росії. Мовляв, там чоловік поповнював через термінал рахунок підробками, а знімав справжні гроші.

"Банкомат теж сувенірний"

У коментарях допису користувачі жартують, мовляв, чи не було написано на банкоматі, що "це сувенір".



Люди жваво коментують випадок / Скриншот

Інші припускають, що покласти фальшивку могли лише у банку, відтак корені проблеми потрібно шукати там. Як аргумент коментатори пишуть, що банкомат, на відміну від терміналу, не приймає грошей від людей. Відтак "вклали" фальшивку саме у банку.