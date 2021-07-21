Хлопця госпіталізували 19 липня. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та наразі з'ясовує деталі.
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Не зміг пити воду
- Батько вирішив, що його 16-річний син має обмежити себе в їжі для духовного зростання.
- Чоловік звернувся до лікарні лиш тоді, коли підліток не зміг навіть пити.
- Зараз триває досудове слідство за статтею "злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною".
- Батькові може загрожувати обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.
- Відомо, що дитина – з повної сім'ї.
- Раніше на батьків не подавали в поліцію щодо невиконання своїх обов'язків.