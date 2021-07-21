В Одесі батько заморив голодом 16-річного сина: вважав, що хлопець потребує духовного лікування

21 липня 2021 , 19:27
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Джерело:

Нацполіція Одещини

В Одесі батько довів до виснаження свого 16-річного сина. Той зі зневодненням та дефіцитом ваги потрапив до лікарні. Наразі стан підлітка – важкий: його рятують лікарі.

Хлопця госпіталізували 19 липня. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та наразі з'ясовує деталі.

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Не зміг пити воду

  • Батько вирішив, що його 16-річний син має обмежити себе в їжі для духовного зростання.
  • Чоловік звернувся до лікарні лиш тоді, коли підліток не зміг навіть пити.
  • Зараз триває досудове слідство за статтею "злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною".
  • Батькові може загрожувати обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.
  • Відомо, що дитина – з повної сім'ї.
  • Раніше на батьків не подавали в поліцію щодо невиконання своїх обов'язків.
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Автор: Олег Терещенко