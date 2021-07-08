Інцидент трапився на межі вулиць Канатної та Арнаутської 8 липня зранку. Вулицю вже очистили від уламків.

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Дивом не постраждали

Водій, який проїжджав повз, зафіксував на відео момент, коли падає карниз. На записі видно, що поблизу пам'ятки архітектури йшли щонайменше 5 людей.

Момент падіння карнизу: дивіться відео

Карниз обвалився за кілька сантиметрів від перехожих. Це трапилось дуже несподівано. Якби він упав на голови людей – малоймовірно, що хтось би з них вижив.



Як наслідок, ледь не постраждали люди / Фото "Думская"

Раніше карниз вже обвалювався

Пам'ятка, з якої впав карниз – це прибутковий будинок Верготі. Він давно перебуває в аварійному стані.

У листопаді 2020 року карниз вже обвалювався і ледь не вбив чоловіка.



На межі вулиць Канатної та Арнаутської впав карниз / Фото "Думская"

Зауважимо! Нещодавно на Віри Холодної в Одесі від фасаду колишнього кінотеатру "Одеса" відвалилося кілька цеглин. Впали вони на припарковані поряд автомобілі. У підсумку в одній із машин розбилися заднє скло та люк. Інша ж отримала вм'ятини на капоті.