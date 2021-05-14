В Одесі біля школи сталася стрілянина: власника зброї затримали
Вранці в п'ятницю, 14 травня, в Одесі біля школи №32 сталася стрілянина. На місце події приїхали поліцейські та затримали власника зброї.
Джерело:"УСІ"
На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють деталі події.
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Стрілянина біля школи: деталі
- Інцидент стався на вулиці Космонавтів, 46.
- На це швидко відреагували правоохоронці.
- Вони обстежили територію та затримали 3 чоловіків.
- У одного з них знайшли предмет, схожий на пістолет.
- У поліції цю інформацію не коментують.
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