Чоловіка затримала СБУ Одещини разом з іншими правоохоронцями. На думку слідчих, до схеми причетні 5 осіб.

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У чому його підозрюють

Зловмисник, ймовірно, брав відсоток із премій своїх підлеглих. За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було віддати "данину" – половину з отриманої суми.

У підпорядкуванні підозрюваного було майже 500 осіб. Відтак, за попередніми даними, схема приносила щонайменше 70 тисяч гривень на місяць.



Гроші, які вилучили у зловмисника / Фото СБУ

Що робили спільники

На думку правоохоронців, зловмисник сам не збирав гроші у підлеглих. Це робили 4 осіб, яких він залучив до схеми. Одного з цих офіцерів-посередників затримали на гарячому – під час отримання коштів від військовослужбовця.



Затримання одного з підозрюваних у справі / Фото СБУ

Детальніше про затримання спільника

Начальника охорони держтаємниці затримали також в Одесі 17 серпня. Він у цей момент, ймовірно, отримував хабар 5 тисяч гривень.

Це була частина надбавки за перебування в зоні бойових дій. Наразі чиновнику ще не оголошували про підозру.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі. Наразі намагаються притягнути до відповідальності 3 інших причетних до злочину. Якщо їх вину зможуть довести в суді, чоловікам загрожує від 5 до 10 років в'язниці.