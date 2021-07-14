Сплутали з Москвою: під Одесою чеченці з автоматами влаштували стрілянину і дрифт

Під Одесою, у селі Фонтанка невідомі вдень відкрили вогонь з автоматів. Крім того, вони влаштували на дорозі дрифт та перекрили автошлях.

Це сталось у мікрорайоні Фонтанка. Чоловік дістав з багажника легковика зброю, перезарядив та відкрив вогонь вверх.

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У той момент машина перекривала шлях для інших автомобілістів. Машини сигналили. Згодом чоловіки влаштували на дорозі дрифт.

Стрілянина в Одесі, дивіться відео:

Святкують весілля

Попередньо відомо, що таким чином люди нібито святкували весілля. На місце відправили оперативну групу та оголосили план "Перехоплення". Ймовірно, це люди іншої національності, пише ТСН. Особи встановлюють.

До слова, користувачі мережі обурились та назвали інцидент свавіллям.

Ймовірно, чоловіків затримали

У телеграм-каналі "Х**вая Одесса" опублікували відео ймовірного затримання чоловіків. Вони були в ресторані.

Дивіться відео затримання: