Це трапилось вранці 15 липня. Дерева впали між будинками на Героїв Крут, 40 та Івана та Юрія Лип, 16. Хоч після інциденту минуло вже кілька годин, дерева ще досі не прибрали.

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Toyota навряд чи поїде

Дерева пошкодили кілька авто, але найбільше постраждала Toyota. Люди кажуть, що вона вже, мабуть, не поїде.

Гілки порвали кабелі та дроти.

Оскільки люди не постраждали, ДСНС вирішили не викликати.

Місцеві кажуть, що дерева – старі, тому і впали.



Дерева знищили два авто та пошкодили третє / Фото з телеграму "8 каналу"

Наразі чекають на те, щоб їх прибрали.



На щастя, ніхто з людей не постраждав / Фото з телеграму "Х**** Одесса"

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Дерева пошкодили також кабелі та проводи / Фото з телеграму "8 каналу"

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Люди не постраждали, тому ДСНС вирішили не викликати / Фото УСІ