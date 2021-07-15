Це трапилось вранці 15 липня. Дерева впали між будинками на Героїв Крут, 40 та Івана та Юрія Лип, 16. Хоч після інциденту минуло вже кілька годин, дерева ще досі не прибрали.

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Toyota навряд чи поїде

  • Дерева пошкодили кілька авто, але найбільше постраждала Toyota. Люди кажуть, що вона вже, мабуть, не поїде.
  • Гілки порвали кабелі та дроти.
  • Оскільки люди не постраждали, ДСНС вирішили не викликати.
  • Місцеві кажуть, що дерева – старі, тому і впали.

Одеса Дерева впали 15.07.2021 Івана та Юрія Лип пошкодили авто деревопад
Дерева знищили два авто та пошкодили третє / Фото з телеграму "8 каналу"

Наразі чекають на те, щоб їх прибрали.

Одеса Дерева впали 15.07.2021 Івана та Юрія Лип пошкодили авто деревопад
На щастя, ніхто з людей не постраждав / Фото з телеграму "Х**** Одесса"

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Одеса Дерева впали 15.07.2021 Івана та Юрія Лип пошкодили авто деревопад
Дерева пошкодили також кабелі та проводи / Фото з телеграму "8 каналу"

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Одеса Дерева впали 15.07.2021 Івана та Юрія Лип пошкодили авто деревопад
Люди не постраждали, тому ДСНС вирішили не викликати / Фото УСІ