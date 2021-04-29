В Одесі 29 квітня померла 12-річна школярка, яка напередодні опинилася на лікарняному ліжку з анорексією. Дівчинка намагалася схуднути і довела свій організм до критичного стану.

У поліції розповіли, що внесли відомості про смерть школярки до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Мовиться про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

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За даними правоохоронців, дівчинка зростала у повноцінній родині, яку характеризують як позитивну.

Що відомо про смерть дівчинки

За даними "Думської" перед смертю школярка важила лише 20 кілограмів. Окрім анорексії, у дівчинки діагностували кахексію – синдром виснаження.

Школярка була відмінницею. Вона мріяла стати моделлю і навіть вже відвідувала різноманітні кастинги.

Зауважте! У 2020 році на Прикарпатті від анорексії померла 19-річна дівчина. Вона важила лише 29 кілограмів при зрості 168 сантиметрів.