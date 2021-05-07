Ремонтують дорогу: в Одесі утворились масштабні затори – відео, фото
У Суворовському районі Одеси зранку 7 травня практично зупинився рух транспорту. Через ремонт роботи там утворились гігантські затори. Загалом стоять кілька вулиць. У мережі опублікували фото і відео масштабних заторів.
Джерело:"Думская"
Ремонтувати почали дорожнє покриття неподалік від дитячого центра "Молода гвардія". Ремонтники вирізали частину асфальту біля трамвайної колії на перехресті.
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Затори, які утворилися внаслідок ремонту дороги: відео телеграм-каналу "7 канал"
Де зупинився рух
Щоб вибратися в центр міста автомобілісти й пасажири маршруток стоять у заторах по кілька годин. Через це утворилося додаткове навантаження на електротранспорт міста.
Затори в Суворовському районі Одеси / фото "Думская"
Люди хочуть якомога скоріше добратися на роботу і навчання. Тому вони вщент заповнюють салони трамваїв, які їдуть із селища Котовського.
Масштабні затори в Одесі: відео телеграм-каналу "Думская"
Найважче проїхати в 4 місцях:
- На вулиці Семена Палія;
- На вулиці Південна Дорога;
- На проспекті Добровольського;
- Частково на вулиці Заболотного.
На сусідніх вулицях рух також ускладнений.
Затори в Суворовському районі станом на 12 годину / Скриншот 24 каналу
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