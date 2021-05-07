Ремонтують дорогу: в Одесі утворились масштабні затори – відео, фото

У Суворовському районі Одеси зранку 7 травня практично зупинився рух транспорту. Через ремонт роботи там утворились гігантські затори. Загалом стоять кілька вулиць. У мережі опублікували фото і відео масштабних заторів.

Ремонтувати почали дорожнє покриття неподалік від дитячого центра "Молода гвардія". Ремонтники вирізали частину асфальту біля трамвайної колії на перехресті.

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Затори, які утворилися внаслідок ремонту дороги: відео телеграм-каналу "7 канал"

Де зупинився рух

Щоб вибратися в центр міста автомобілісти й пасажири маршруток стоять у заторах по кілька годин. Через це утворилося додаткове навантаження на електротранспорт міста.

Затори в Суворовському районі Одеси / фото "Думская"

Люди хочуть якомога скоріше добратися на роботу і навчання. Тому вони вщент заповнюють салони трамваїв, які їдуть із селища Котовського.

Масштабні затори в Одесі: відео телеграм-каналу "Думская"

Найважче проїхати в 4 місцях:

На вулиці Семена Палія;

На вулиці Південна Дорога;

На проспекті Добровольського;

Частково на вулиці Заболотного.

На сусідніх вулицях рух також ускладнений.



Затори в Суворовському районі станом на 12 годину / Скриншот 24 каналу